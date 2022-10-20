Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (21 Ekim Cuma) Haftalık burç yorumları

21 Ekim Cuma günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, 21 Ekim Cuma burç yorumları merak ediliyor. İşte 21 Ekim Cuma 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

21 Ekim Cuma günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 21 Ekim Cuma 2022 salı günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

21 Ekim Cuma 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Arkadaşlarınızı ve eski dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz. Uzun vadeli sözler vermemelisiniz.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir döneminizdesiniz ve bazı problemlerin kendi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz.

21 Ekim Cuma 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz yüksek ve yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Bugün harcamalarınız konusunda duygusal davranmak yerine mantıklı olmalısınız.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün, duygusal yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Bulunduğunuz topluluklarda kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracak çalışmalar içindesiniz.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Kişiselliğinizi vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Kendinizle ilgili bir takım değişimler içindesiniz. Planladığınız çalışmalar için bol fırsatlı bir gün. Kişisel egonuzu bastırmak zorunda kalmak sizi olumsuz etkileyecektir.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Sosyal yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle birlikte ortak çalışmalara katılacaksınız. Grup çalışmaları ve toplu organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız. Yolculuklar söz konusu.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Belli program dahilinde hareket etmelisiniz. Kendinize ait bazı gizli hesaplarınız olabilir. Fakat uzun vadede, sonuçların değişeceğini düşünerek, kısa vade çözümlerden faydalanmalısınız. Birçok sorumluluk sizi bekliyor.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Kendinizle ilgili sorunlarını kafanıza takmamalısınız. Her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var. Ailenizle aranızda duygusal ilişkiler çok önemli.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyorsunuz. Kendi gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Ortaklıklar konusunda düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Kapasiteniz çok yüksek ve hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz. Yolları kapsayan detaylar sizi meşgul edecektir. Çok çalışmayı tercih ediyorsunuz.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Ele aldığınız konular üzerinde sistemli bir şekilde düşünerek kendinizi yorabilirsiniz. İletişim konusunda, hiç kimseye güvenmek istemiyorsunuz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutarken, sağlıklı bir mantık üretmek istiyorsunuz.

21 Ekim Cuma 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Eski duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Bugün sizi etkileyen konularla kafanız meşgul olabilir. Özellikle karşı cinsin ilgisini üzerinize çekiyorsunuz. Eski aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.

İŞTE 21 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

İş anlaşmaları yapmak ve kendinizi göstermek için gökyüzü sizi destekliyor. Yöneticilerinizden destek alacaksınız. Aile büyüklerinizin size ihtiyaç duyması ve olası sağlık sıkıntıları bulunuyor, ilgilenmeyi ihmal etmeyiniz.

BOĞA BURCU

Bugün hafta içinde fark ettiğiniz ve sizi üzen kişilerle ilgili barışmalar ve konuşmalar yaşayacaksınız. Aile büyüklerinize ve eşinize odaklanarak onlardan gelen desteklerle ilerlemelisiniz. Hak edişlerinizin tadını çıkarırken, bugün birinin gönlünü kazanıp yardım etmek size çok iyi gelecektir.

İKİZLER BURCU

İş ve aile yaşamınızdaki belirsizliklerin rayına oturduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bugün göksel kombinasyon sizin yanınızda. Ancak günlük yaşantınızda gizli düşmanlarınızın arkanızdan söylediklerini öğrenmenize az kaldı. Sizi sıkıntıya sokan kişilere karşı sakinliğinizi korumanız ve olayları zamana yaymanızı öneriyorum. Dürüstlük ve erdemlikten yana şaşmadıysanız ödülünüzü alacağınız günler yakında.

YENGEÇ BURCU

Kalbi boş olan Yengeç burçları bugün eski aşk ve eşten haberler alabilir. Hayatınızda kendi ideallerinize bakmanız gereken bir dönemdesiniz. Evli olanlar ise eşlerinin aileleri ile anlaşılması zor diyaloglara girebilirler, morallerini bozmasınlar. İş hayatında tamamladığınız projeler ile bugün takdirleri alabilirsiniz. Maaş artışı konuşmaları için uygun bir gün.

ASLAN BURCU

Bugün uzunca süredir huzursuz olduğunuz enerjilerden kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Evinizi sirkeli su ve dualarla silmek sizi bundan sonrasında pek çok kötü enerjiden de koruyacaktır. Bebek bekleyen bazı Aslan burçları yakın bir zamanda müjdeli bir haber alabilir. İş hayatınızdaki pek çok belirsiz konuyu kendi lehinize çevirdiğinizi görmenin mutluluğunu yaşarken, kararlı yapınız uzun vadede size ödüller sunacak.

BAŞAK BURCU

Bugün sevdiğiniz kişinin kalbini ve kendini düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Kalbinizi çalan bu kişiyle geçmişteki problemlerinizi çözümleyebilirseniz hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İş temponuz yavaş yavaş artarken, kendinizi fazla yormamalısınız.

TERAZİ BURCU

Bugün bağırsak ve idrar yollarınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. İş yerinizde hukuki anlamda bir problem yaşıyorsanız, önemli bir alım satım sürecine girdiyseniz, bugün itibariyle çözüm yolları bulacağınız yeni bir döngünün içinde bulacaksınız kendinizi. Sevdiğiniz kişi ile ufak tefek sıkıntıları büyütmemeli, karşınızdaki kişinin beklentilerini anlamlandırmak için onun duygularını önemsemeyi ihmal etmemelisiniz.

AKREP BURCU

Bugün iletişim kurmaya çalıştığınız kadınların farklı bir yüzünü hissedeceğiniz ve şaşıracağınız bir gün. Parasal anlamda uzunca zamandır yaşadığınız krizler dönüşürken yeni iş tekliflerini değerlendirmeden önce biraz zamana yaymak sizin için iyi olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU

Rüyalarınız çok aktifleşecek, psişik yetenekleriniz oldukça güçlenecek. Kalbi boş olanlar kimseye söylemek istemediği bir beraberliğe merhaba diyebilir. Özel hayatınızın sırlarınızı sadece kendinizde saklamalısınız. Ev alma ya da başka bir şehre yer değişikliği yapmak için hazırlık sürecinde olabilirsiniz.

KOVA BURCU

Bugün mucizelere kalbinizi açmalısınız. Sürpriz hediyeler ve haberlerle birlikte güne başlamak ruhunuza çok iyi gelecek. Sevdiğiniz kişi ile geleceğe dair hayaller kurmak ve hepsini gerçekleştirmek için önümüzdeki döngüde şans ve fırsatlar sizinle birlikte olacak.

BALIK BURCU

Bugün gayrimenkul satın almak isteyenler karşınıza güzel bir ev çıkabilir ancak arka planda tapu işleri sırasında çok ama çok dikkatli olmalısınız.. Sevdiğiniz kişi uzunca zamandır hayalini kurduğunuz mutluluğu hanenizde size hediyelerle vermek istiyor. Problemlerinizi çözümleyeceksiniz, size değer verenlere kıymet vermek önemli.