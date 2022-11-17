Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (18 Kasım Cuma) Haftalık burç yorumları

18 Kasım Cuma günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 18 Kasım burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

18 Kasım Cuma günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 18 Kasım günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

18 Kasım günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 18 Kasım 2022 cuma günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

18 Kasım Cuma 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini siz de biliyorsunuz.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginçlikler gündeme gelecektir.

18 Kasım Cuma 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında, sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerinizle ilgili mesleki çalışmalarınıza hız kazandırmak isteseniz de, gerekli donanımı sağlamak için, üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün, özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında bir çalışma sergiliyor ve sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs karşıt evinizde ilerlerken, özel zevkler söz konusu olabilir.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bencillikle suçlanabilirsiniz.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde, sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Güneş'ten olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olma konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Doğrularınızdan taviz vermemelisiniz.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecektir. İnatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.

18 Kasım Cuma 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Planlarınızı gözden geçirmelisiniz.