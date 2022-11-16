Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (17 Kasım Perşembe) Haftalık burç yorumları

17 Kasım Perşembe günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 17 Kasım burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

17 Kasım Perşembe günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 17 Kasım günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

17 Kasım günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 17 Kasım 2022 perşembe günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında kaoslara düşebilirsiniz.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. Bazı konularda taviz vermekten korktuğunuz için, olayların detaylarını çok önemsiyorsunuz.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmayı seviyorsunuz ve değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Değişim söz konusu.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Duygusal anlamda kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, kişisel özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok daha fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konularda istediğiniz gelişme, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim gösteriyor; bu da motivasyon açısından çok daha olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz ve etkileneceğiniz bir gün. Ailenizin ve dostlarınızın aykırı düşünceleri aklınızı karıştırabilir. Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Bugün olayların arkasındaki nedenler üzerinde durmalısınız.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Venüs, burcunuzda bulunuyor. İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa biraz daha esnek olmalı ve kendinizi denetlemekten vazgeçmelisiniz.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz. Eski ve yeni aşk karmaşasına dikkat edin.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat arkadaşlarınıza ters düşmek istemiyorsunuz. Çevrenizin tepkisinden korkuyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendinizi ifade ederken, ikna edici olmalısınız.

17 Kasım Perşembe 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması; bazı ideallerinizi ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Finansal desteğe ihtiyacınız var.