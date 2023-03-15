Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 16 Mart Perşembe Haftalık burç yorumları

16 Mart Perşembe 2023 günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 16 Mart burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

16 Mart Perşembe Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 2023

16 Mart Perşembe günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 16 Mart 2023 günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?

KOÇ BURCU (16 MART 2023) *

Aşk hayatınızla ilgili konularda emek verdiğiniz, çaba gösterdiğiniz ilişkiniz için istediğiniz güzel sonuçları alabilir, güzel değişimler yaşayabilirsiniz. Ayrıca sevdiğiniz insanla iletişimde bulunarak, geleceğinize dair planlamalar yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU (16 MART 2023) *

İletişim kuramadığınız sevdiğiniz kişi ile bugün konuşmak, buluşmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanın cazibesine hayranlık duyabilir, güzel iltifatlarda bulunabilirsiniz.

İKİZLER BURCU (16 MART 2023) *

İş hayatınızda beklediğiniz terfi ve maaş konusunda bugün kesin bir karar alabilmek için patronlarınızla bir araya gelebilir, olumlu konuşmalar yapabilirsiniz. Yeni bir çalışma yapılanmasına girebilir, yeni maaş iyileştirmeleri yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (16 MART 2023) *

Partnerinizle yaşadığınız güç savaşlarını bugün sonlandırabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın yaklaşımlarını sıcak ve ılımlı bularak, sizde kendi sevgi ve şefkatinizi göstererek duygusal bir büyüme yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU (16 MART 2023) *

Sevdiğiniz kişi ile bir araya gelerek mutlu, neşe dolu bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi hakkında güzel kararlar alabilir, ilişkinize gereken özeni göstererek, geleceğe dair güzel sohbetler yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU (16 MART 2023) *

Bugün yakın akraba ziyaretlerin de bulunabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz sevdiğiniz bir akrabanızla görüşebilir, geçmişle alakalı konuları gündeme getirerek bilmediğiniz bazı olayları öğrenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU (16 MART 2023) *

Partnerinize bugün güzel bir hediye, bir sürpriz hazırlamak isteyebilirsiniz. Partnerinizin sizinle ilgili konularda, daha net kararlar almasını isteyebilir yaşadığınız ikilemleri sonlandırmak isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU (16 MART 2023) *

Ailenizde hasta olan bir büyüğünüzün hastane işlemleri ile ilgilenmek isteyebilir, sorumluluk duygunuzu yaşayarak, maddi ve manevi destek sağlayabilir, kendinizi biraz duygusal hissedebilirsiniz.

YAY BURCU (16 MART 2023) *

Evinizle ilgili tamirat işlerinizi bitirmek, yeni bir eve taşınmak için çalışmalara başlayabilirsiniz. Evinizde istediğiniz düzeni oturtmak için belli bir maddi desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.

OĞLAK BURCU (16 MART 2023) *

Yakın bir dostunuzla beklemediğiniz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Yolculuk sonunda biraz tatsız konuşmalar yapabilir, ani öfke patlamaları yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU (16 MART 2023) *

Bugün kendinize zaman ayırarak sosyal alanlarda bulunabilir, kendinizi şımartmak isteyebilirsiniz. Biraz yalnız kalmanın size iyi geleceğini düşünebilirsiniz.

BALIK BURCU (16 MART 2023) *

Uzun zamandır üst üste yaşadığınız sağlık problemlerinden dolayı aksattığınız işlerinizin birikmesinden dolayı yoğun ve yorucu bir gün yaşayabilir, stresli ve gergin zamanlar yaşayabilirsiniz.