Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (15 Kasım Salı) Haftalık burç yorumları

Aslan: Yaşam alanını değiştirmek isteğin ağır basabilir. Bu yüzden harekete geçebilir ve evinle ilgili değişiklikler için bugün ilk adımı atabilirsin.

Başak: Yakın çevrenle ilişkilerinin yoğun ve aktif olduğu bir gündesin. Sosyal aktivitelerinde enerjik yapını kullanabileceksin ama birden fazla konuya aynı anda yoğunlaşabilirsin.

Terazi: Bugün karşılaşacakların seni oldukça şaşırtabilir. Hayatındaki bazı kişiler, etrafındaki insanlar hakkında gerçekleri ortaya çıkaracak.

Akrep: Kendini dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmen birçok konuda öne geçmene neden olacak. Gündemini kişisel bakımına ayırmaya karar vermişken, estetik operasyonlarına sıcak yaklaşabilirsin.

Yay: Yardıma muhtaç insanlar için düzenlediğin etkinlik ya da projen ile dikkatleri üzerine çekebilirsin. Aile şirketinde çalışan bir Yay burcuysan, yönetimde söz daha fazla söz sahibi olmak isteyeceksin.