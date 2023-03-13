Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 14 Mart Salı Haftalık burç yorumları

14 Mart Salı 2023 günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 14 Mart burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

14 Mart Salı Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 2023

14 Mart Salı günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 14 Mart 2023 günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?

14 Mart 2023 Salı Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; ilişki ve iş birliklerinde uyumlu davranman gereken bir gün seni bekliyor. Ancak sabah saatlerinde telaşlı ve aceleci olmanın yanı sıra karşındaki kişilerin de senden beklentilerinin yüksek oluşu dengeleri sarsabilir. Tepkisel olmak yerine taviz ve tolerans göstererek ilerlemelisin.



14 Mart 2023 Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; motivasyonun yüksek olmakla birlikte içten içe seni huzursuz kılan düşüncelerin var. Sorumluluklarının maddi yönü, iş birliği ve anlaşmalarda çıkabilecek pürüzler canını sıkabilir. Sağlığını veya güzelliğini ilgilendiren tedavi ve terapiler için sabah saatlerini tercih etmemelisin zira istediğin sonucu almakta zorlanabilirsin.



14 Mart 2023 Salı İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; genel anlamda keyifli olmana karşı sabah saatlerinde grup çalışmalarında, arkadaşlarınla ilişkilerinde bazı sorun çıkaran gelişmelere açıksın. Beklentilerinizin farklılığı veya aranızdaki rekabet uyum ve dengeleri bozabilir. Duygusal anlamda göreceğin baskı da aşk hayatını olumsuz etkileyebilir.



14 Mart 2023 Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; eve, aileye dair bir konuda her zaman verdiğin tepkilerin dışında bir tavır alabilirsin. Karşındaki kişilerin üzerinde baskı yaratan talepleri duygusal olarak olumsuz etkileyebilir; iş birlikçi davranamayabilirsin. Günün ikinci yarısında daha uyumlu ve dengeli hareket ederek koşullarını yenileme şansın var.



14 Mart 2023 Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; bugün yapacağın görüşme ve anlaşmalar yaşantında önemli olabilir. İşler ilk etapta istediğin çizgide ilerlemese de sonradan gerek senin becerin gerekse de şans faktörünün devreye girmesiyle dengeli bir yola girebilir. İkna edici ve etkileyici söylem ve ifadelerinin de bunda payı olabilir.



14 Mart 2023 Salı Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; sabah saatlerin maddi konularda biraz sorunlu geçebilir. Yeni kazançların olmasına karşın harcamalarında artışın olması bütçende dengesizlik yaratabilir. Kendini baskı altında hissetmene de neden olabilecek durumlar ortaya çıkabilir.Ortak kaynaklar, eşin parası, vergi, prim alacaklarınla alakalı günün ikinci yarısı yeni gelişmeler olabilir.



14 Mart 2023 Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; burcunda ilerleyen Ay seni aktif kılmakta. Birçok işi aynı anda yapacak olman, iyi organize olmanı gerektirmekte. Sabah saatlerinde işlerin pek istediğin çizgide ilerlememesi üzerinde baskıya neden olabilir. Akşam saatlerine doğru biraz rahatlayacak olsan da başkalarından kaynaklı gerginliğe ve iç huzursuzluklarına açıksın.



14 Mart 2023 Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; ilişkilere ve parasal konulara ait gelişmeler bir yanıyla hep huzursuzluk kaynağı olmakta. Hem çevrenle hem de iç dünyanda uyum ve dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Israrcılığın, kendi isteklerini kabul ettirme isteğin baskıcı davranmana neden olabilir. Aniden ortaya çıkan gelişmeler ihmal ettiğin sorumlulukları yerine getirmeye itebilir.



14 Mart 2023 Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; günün ilk bölümü ekip çalışmalarında, bağlı olduğun derneğin işlerinde veya arkadaş ilişkilerinde sorun yaşamaya açık görünüyor. İş birliği kurmakta, uyum ve dengeleri sağlamakla ilgili zorlukların olabilir. İşin içine parasal konuların da olması akılcı davranmayı gerektirebilir. Sevdiğin kişi veya çocuklarınla ilişkin her zamankinden farklı ilerleyebilir.



14 Mart 2023 Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; iş ve sosyal yaşamda gözler önünde olacaksın. Sabah saatlerinde ailevi konulardan kaynaklı, sonrasında ise senin tutkuların ve isteklerin için baskıcı tavırların duruşun üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Akşam saatlerinde yön değiştiren koşullar rahatlamana ve kaçırdığını düşündüğün fırsatları yeniden yakalamana yardımcı olabilir.



14 Mart 2023 Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; yurt dışı, akademik çalışma, hukuk ve medyaya dair işlerde kendi fikirlerini kabul ettirmek yerine iş birlikçi davranman geleceğin açısından faydalı olabilir. Kontrolün dışında ortaya çıkan durumlar, otorite konumundaki kişi ve kurumlardan göreceğin baskıyla mücadele etme gücüne sahipsin. Negatif ilerleyen işler sonradan olumluya dönebilir.





14 Mart 2023 Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; maddi manevi paylaşımlarında beklenti içinde olduğun tatmini almakta zorlanabilirsin. Gruplarda,takım çalışmalarında ve arkadaşlarınla olan ilişkilerinde üzerinde baskı hissedebilirsin. Parasal konularda adil ve etik davranmak, yaşanan sorunların üstesinden gelmene yardımcı olabilir. Ayrıca yeni kazanç kapıları açılma ihtimali yüksek.