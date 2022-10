Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (14 Ekim Cuma)

14 Ekim Cuma günlük burç yorumları, 14 Ekim Cuma burç yorumları merak ediliyor. İşte 14 Ekim Cuma 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

14 Ekim Cuma 2022 günlük burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Dolunay etkileri sonrası burçları uyaran ünlü astrolog, iş özel hayat ve maddi açıdan dikkatli adımlar atılmasını tavsiye etti. İkizler burcu bugün en sevdiklerinizin desteği sizlerle. Başak burçları bugün alacağınız kararlar konusunda daha dikkatli olmalısınız.

Ekim 2022 Aylık burç yorumları neler söylüyor?

Ekim ayı aylık burç yorumlarında; İlişki, Sağlık, Aşk, Para, İş, Eğitim durumunuz ile ilgili Ekim ayı burç yorumları; koç burcu, boğa burcu, ikizler burcu, yengeç burcu, aslan burcu, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, yay burcu, oğlak burcu, kova burcu ve balık burcu 2022 Ekim Ayı Burç yorumları;

Koç Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz, aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak her türlü çalışmaya açıksınız. Plüton birçok şeyi fark etmenize neden olacak. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Enerjiniz, çevrenizi etkileme konusunda sizi atağa kaldırıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. İçsel enerjinizin yüksek olduğunu biliyor ve hata yapmaktan korkuyorsunuz. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan keyif alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, hedefe kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin caydırıcı davranışlarına aldırmamalısınız. Para kazanmayı seviyor, gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bu dönem, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Fakat, uzun vadeli çözümler yerine kısa süreçleri tercih edeceksiniz. Kariyer evinizde retro yapan Plüton, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşları veriyorsunuz. Sezgilerinizin doğru çıkması sizi farklı kılıyor. 25 Ekim'de karşıt finans evinizde Yeni Ay'la birlikte Güneş tutulması gerçekleşiyor. Paraya bakış açınızı ve madde ile aranızdaki bağlantıların yeni kurgusuna hazır olun. Her şey her an değişebilir. Kazançlarınız bir anda farklı bir çehreyle karşınıza çıkacaktır. Beklediğiniz fırsatların beklemediğiniz bir şekilde size gelmesi ilginç bir yaşam deneyimi olabilir. Arzuların sihirli bir şekilde elinize sunulması için hiçbir ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Boğa Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

9 Ekim'de Dolunay, bilinçaltı evinizde gerçekleşiyor. Mars, finans evinizde ilerlemeye devam ediyor. Venüs ile Güneş, sağlık ve çalışma evinizde gücünü gösteriyor. Algılama gücünüz ve istekleriniz, parasal idealleriniz doğrultusunda olacak. Birlikte hareket etmeniz gereken kişiler üzerinde hakimiyet sağlayacak ve isteklerinizi kabul ettireceksiniz. Özellikle yeni bir anlaşmanın eşiğindeyseniz; şartlar büyük bir olasılıkla sizin inisiyatifinizde belirlenecek. Çok yoğun ve sizin lehinize olan iş aktiviteleri sonucunda kazancınız artacak. Maddi olanaksızlıklar nedeniyle şimdiye kadar sonuç alamadığınız işler, bu dönemde olması gereken yerine ulaşacak. 25 Ekim'de Yeni Ay ile birlikte karşıt Akrep burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma sosyal ilişkilerinize yeni bir düzen getirecek. Dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz. Bazı kişilerin size cephe aldığını göreceksiniz. Aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, uzun süren bir ilişkinin olamayacağını görerek, bitirmek isteyebilirsiniz. Karşılaşacağınız güçlü ve kariyerli bir kişi ile, iş yaşantınızla birlikte aşk yaşantınızı da paylaşabilirsiniz. Bazılarının size olumlu katkıları olacaktır. Sosyal yaşantınız ve iş hayatınız olumlu gidecek fakat, bir o kadar da yüksek tansiyonlu olacak. Çalışma ve sağlık gezegeniniz Venüs sayesinde kendi olanaklarınız, gücünüzle finans hareketini hızlandırırken, karşı tarafın şartlarına göre daha iyi durumda olacaksınız. Yapacağınız çalışmaların sınırlarını siz belirleyecek ve çaba göstereceksiniz. İçinde bulunduğunuz ve ilgilenmek zorunda olduğunuz her konuyu, kendi özel şartlarınıza göre değerlendirerek bir zemine oturtacaksınız. Politik davranmalı ve zıt fikirlere karşı taktikler geliştirmelisiniz.

İkizler Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

Bu ay üstünlük duyguları içinde tavırlar sergiliyorsunuz. Uzun etkili olmayan gezegenlerin çoğu ufuk çizginizin üstünde yer alıyor ve ileri hareket ediyorlar. Uzun transit gezegenler geri hareket halinde iken; yakın çevreniz, aileniz ve birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili sorunları askıya alacaksınız. Değişim süreci yaşadığınız iş ve kariyerinizle ilgili konular üzerinde yoğunlaşacaksınız. Ortaklıklar, evlilik ve finans konularında çevresel faktörlerin büyük bir rol oynayacağı bir tablo ortaya çıkıyor. Yönetici gezegeniniz Merkür, ay boyunca isteklerinizi gerçekleştirme konusunda size yardım edecek. Değişim içinde olmanız ve düşüncelerinizin şekil değiştirmesi sonucunda keşfettiğiniz duygular, ilginç konular üzerinde yoğunlaşmanıza neden olacak. Size statü sağlayacak parasal kazançlarınızı arttırıcı yönlendirmeler verirken; Satürn de zorlayıcı şartlar sunacak. Bu engeller hırsınızı körükleyecek, inatçı yönlerinizi ortaya çıkaracak. Sosyal yönleri güçlü ve kariyer sahibi kişilerden destek alacaksınız. 25 Ekim'de çalışma ve sağlık evinizde Güneş tutulması gerçekleşecek. Arkadaşlık ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Daha önce ihmal ettiğiniz rutin sağlık kontrolleriniz varsa onları yeniden yaptırmalısınız. Baş bölgenizi korumalısınız. Bu dönemde unutkanlığınız artabilir, dikkatsiz davranışlar nedeniyle kazalara karşı uyanık olun. Yakıcı ve kesici aletlerden uzak durun. Estetik operasyon düşünenler için uygun bir dönemin olmadığını hatırlatalım. Operasyon olumlu geçebilir. Fakat daha sonra yeniden sorun yaratacaktır. Ruhsal gelişiminizi arttırıcı grup çalışmalarına yönelebilirsiniz. Sizi ruhsal olarak rahatlatacak, yoga türü mistik, felsefi çalışmalar içine girebilirsiniz.

Yengeç Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

Ayın büyük bölümünde Venüs, aşk ve sosyal evinizde ilerlemeye başlayacak. Bu ay, değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle, duygusuz kişileri sevmiyorsunuz. Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. Siz popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir ay olacak. Bu ay çevresel koşullarınızı aşk hayatınızla birleştireceksiniz. 9 Ekim'de Dolunay ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Küçük olaylardan sorun çıkarmamalısınız. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizi sinirlendirmesin. 25 Ekim'de aşk ve sosyal evinizde Güneş tutulması gerçekleşiyor. Ay sonunda birçok problemin kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Eski beklentilerinizin bu ay içinde kendiliğinden çözüldüğünü görmek sizi oldukça şaşırtacaktır. Olağanüstü beklentiler içine girmediğiniz ve yaptığınız işleri gözünüzde büyütmediğiniz sürece, olaylar sürprizleri de beraberinde getiriyor. İlişkilerinizde karamsarlık yaşamak istemiyorsanız; bu ay kararlarınız verirken dikkatli olun ve onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Her şeye rağmen bu ay mükemmel olan çekiciliğiniz yanında etkileyici ve ikna edici özellikleriniz de ön plana çıkacak. 25 Ekim'den sonra romantizm ön planda olacak. Aşkta hırslarınızı bilemek zorundasınız. Bir aşk aniden bitebilir. Çünkü yaşadığınız aşklar size son derece normal gelirken, başkalarını şaşırtacak türden olabiliyor. Nefes nefese koşacağınız partilerde karşılaştığınız kişilerden çok çabuk etkilenebilir ve yanlış bir ilişki içinde olabilirsiniz, dikkat edin. Saygınlık ve içsel güvenliğiniz çok önemli olacak. Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz. Bu ay kariyeriniz çok önemli olmasa da, para daima önem taşıyacak.

Aslan Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

Bu ay ilginç bir durum söz konusu. Sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri iç içe yürümekte. Kişiselliğiniz güçlenirken, Uranüs sürprizler yaparak liderlik özelliklerinizi ön plana çıkaracak. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da size daha sonra hak verecekler. Bu ay değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey, sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Evinizle ilgili hareketlenme söz konusu. Girdiğiniz topluluklarda fiziksel çekiciliğinizi ve farklı kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız. İş çevresinden bir arkadaşınız duygusal olarak sizinle ilgilenebilir... Zorluk çıkaran olaylar üzerine odaklanacaksınız. Aşkınız için üstün bir çaba gösterirken, kendinizi yıpratmayacak bir taktik geliştirmeniz mümkün. Uranüs ve Kuzey Ay düğümü kariyer evinizi değiştiriyor. Uranüs, Satürn karesi ilişkileri zorluyor; yakın ilişkilerinizi yeniden denetliyor. Büyük bir ayrılığı gündeme getirebilir. Bulunduğunuz çevreden kopabilir ve arkanıza bakmadan uzaklaşabilirsiniz. Çevrenizi değiştirmek sizin isteğiniz dışında gerçekleşebilir. Yaşamınızla ilgili yeni bir perde açılacaktır. Güvendiğiniz ve tanıdığınızı zannettiğiniz bir arkadaşınızdan zarar görebilirsiniz. Uzun transitlerden olumsuz etkilendiğinizi zannederek üzülmemelisiniz. Bazı sıra dışı ilişkileri de beraberinde getirecek... 25 Ekim'de Güneş tutulması aile ve yuva evinizde gerçekleşiyor. Eski düşüncelerinizden ve takıntılarınızdan kurtulma zamanı. Bazı alışkanlıklarınızı daha fazla sürdürmek anlamsız olacak. Bu dönem, anne ve baba ile yaşanan problemleri gündeme getirmek üzere onlarla görüşürken, ailenize ters gelen düşünceleriniz nedeniyle, kendinizi ifade etmekte güçlük yaşayabilirsiniz.

Başak Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

25 Ekim'de Güneş tutulması iletişim evinizde gerçekleşiyor. Karşılaştığınız kişilerin iç yüzünü görmek sizi rahatsız edebilir. Fakat aldırmayın ve olayları kendi haline bırakın. Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınız bazıları tarafından yanlış anlaşılabilir. Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz. Çevrenizde birçok yakınınızı bir araya getirme planları yapacaksınız. Bu konuda oldukça başarılı olacaksınız. Zihinsel aktivitenizin yüksek olmasından dolayı huzursuzluk duyabilirsiniz. Egonuzu güçlü tutacak ve isteklerinizde aşırıya kaçacaksınız. Yönetme kabiliyetiniz artıyor. Evlilik ve ortaklık evinizde ilerleyen Neptün, duygusal ve sezgisel yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Aşk ve sosyal evinizde Plüton, geri hareketine devam etmektedir. Alışılmışın dışında tutkuların, duyguların ve ilginç fantezilerin ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu tür sevecen yaklaşımlarla karşı cins üzerinde çekiciliğinizi ve cinsel potansiyelinizi istediğiniz gibi kullanabileceğiniz anlar yaşayacaksınız. Karşınızdaki kişileri gereğinden fazla abartmamalısınız. Aşk hayatınızda oldukça romantik günler geçirebilirsiniz. Ayrıca, Plüton'un yıllarca 5. evde kalması yaşama bakış açınızı değiştirdi. Değer yargılarınızda köklü değişimler meydana geldi. Mal varlığınızı arttırmak isteyecek, yaşam sınırlarınızı genişleterek rahat bir esnekliğe kavuşacaksınız. Aile ve ebeveynlerinizle daha sıkı bağlar kuracaksınız. Uzun yıllara dayanan dostluklarınızın temellerini bu ay atacaksınız. Finans evinizde ayın büyük bir kısmı Merkür ve Venüs birlikte hareket edecekler. Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız. Paranın gücüne inanıyorsunuz.

Terazi Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

25 Ekim'de finans evinizde Güneş tutulması gerçekleşiyor. Karşıt finans evinizde de Uranüs retrosu gerçekleşiyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak planlar yapacak ve hızlı işlerin altına imza atacaksınız. Bu dönemde çok çalışmaktan yorgun düşebilir ve sinir sisteminizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalarak, başaramayacağınız iş sorumluluklarını almamalısınız. Gereksiz yere üzüntü çekebilir ve hastalanabilirsiniz. Amaçlarınızdan taviz vermeden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz aktiviteleriniz sayesinde başarılı bir dönem geçireceksiniz. Sizden yaşça büyük ve küçük kişilerle birlikte paylaşımlar içinde olacaksınız. İstediğiniz anlaşmaların altına imzalar atacaksınız. Uzun süredir size destek olan ve yanınızda çalışan biri ile daha kişisel ortaklıklar kurabilirsiniz. Güneş 23 Ekim'e kadar kişisel evinizde ilerlerken, organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İş potansiyelinizin yükselmesi ile birlikte kabınıza sığamayacaksınız. Güçlü kişilerden alacağınız destek, yaşadığınız iletişim sorunlarını çözüyor. Dikkat çekici bir dönemdesiniz. Etkili konuşmalarınız nedeniyle karşı cinsin dikkatini çekeceksiniz. Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Öğrenme kabiliyetinizdeki artışlar, önemli kararlar almanıza neden olacak. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da, neden oluyor. Merkür, düşünce karışıklığı verecektir. Bu nedenle, size söylenen her şeyin altından farklı anlamlar çıkarmamalısınız. Yardım almadan sorunlarınızla başa çıkmayı başarabileceğiniz bu ay, evren bir şekilde size yardım edecektir...

Akrep Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

25 Ekim'de Güneş tutulması kişisel evinizde. Hedeflerinizde mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü kaybetmeyin. Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmamalısınız. Bu şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarı ile çıkacaksınız. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Mutlu dönemlerinize giriyorsunuz. Hayatın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerini tadın. Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz Ayın büyük bölümü Güneş ve Merkür, 12 evinizde birlikte hareket diyorlar. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz. Her ortam sizin için heyecan verici olacaktır. Hiçbir konuyu kafanıza takmamalı ve günlük ilişkilerden sakınmalısınız. İş yaşantınızda kurallı hareket edecek ve başarınızı garantileyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden disiplinli bir çalışma bekliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan yaşça büyük olanlar ile ortak çalışma alanlarını paylaşacaksınız. İnatçı tavırlarınız yüzünden tepki görebilirsiniz. Sakin fakat inatçı bir kişilik yapınız yapınız olduğu için, bu dönem dostlarınıza karşı, ilginç ama sorun çıkartan kişi olabilirsiniz. Rutinleşmiş bazı şartların değiştiğini göreceksiniz. Yaşamınızda etkisi uzun sürecek başlangıçlar için önemli bir dönem. Yaşamınızla ilgili oluşumları izlerken, gelecekteki yaşam dilimlerini bir film gibi görebileceksiniz. Plüton, ay boyunca iletişimde; Mars, karşıt finans evinizde kalacak. Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Yay Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

9 Ekim'de Dolunay yenilikler, aşk ve sosyal evinizde oluşuyor. Yakın çevrenizdeki maddi olanakları ve sosyal statüleri iyi olan arkadaşlarınızdan yardım görebilirsiniz. Bu çerçevede seyahatleriniz gündeme gelebilir. Hedeflerinize kilitlenebilirsiniz. Sizin için güzel günlerden biri. Uzun süredir gerçekleştirmeyi tasarladığınız şekilde, kendi inisiyatifleriniz ön planda olacak. Düşlediğiniz yolculuklara çıkabilirsiniz. Özgürlüğünüzü istediğiniz alanda rahatça kullanırken doğru kararlar vereceksiniz. Yeni tanışacağınız kişilerin zekaları sizi olumlu etkileyecek. Özgürlükçü yönlerinizi yeni tanışacağınız kişilerle bütünleştireceksiniz. Farklı bir bakışa sahip olan kişiler sizin için önemli olacak. Neptün, sezgilerinizi her zaman desteklemeye hazır olduğunu içsel sinyalleriyle belli edecektir. Son anda fark edeceğiniz bazı hatalı adımlardan vazgeçerek, yapacağınız geriye dönüşler, size evrensel bir korunma içinde olduğunuzu hatırlatacak. 25 Ekim'de Güneş tutulması 12. ruhsal bilinçaltınızda gerçekleşecek, 6. evinize Uranüs'e zıt açı oluşturacak. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Çevrenizde bazı kişilerin sakladıkları sırlar ortaya çıkacak. Tartışmalarda üstünlük sağlayacak, karşı taraf üzerinde etkin fikir hakimiyeti sağlayacaksınız. Ortak çalışmalarınız ve dostluklarınızda hakim bir tavır sergileyerek kendi düşüncelerinizi karşı tarafa dikte edeceksiniz. Ne istediğinizi biliyor ve çevrenizden etkilenmeden kişisel hareket ediyorsunuz. Başkalarının değil, sizin ne istediğiniz ön planda olacak... Başlangıçlar yaparken iyi düşünmelisiniz. Çevrenizdeki kişilere her zamankinden daha fazla önem vereceksiniz. Sizi rahatsız eden kusurlarınız varsa, bu kusurlarınızdan kurtulmak ve sorunlarınıza kesin çözüm bulmak için çaba göstereceksiniz.

Oğlak Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

9 Ekim' de Dolunay aile ve yuva evinizde gerçekleşiyor. Ev almak istiyorsanız bu ay, emlakçıların kapısını aşındırabilirsiniz. Akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilir; mantıklı işleri beraberce yapabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız artıyor. Size gelecek öneriler, bilgi dağarcığınızın artmasına neden olacak ve önünüzü açacak. Bugünlerde maddi riskler almanız mümkün. Para kazanma yollarını hissedeceksiniz. Borçlarınızı çok daha kolay ödeyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Bugünlerde dikkat edeceğiniz nokta; ısrarcı ve baskıcı bir kişilik sergilemekten kaçınmak olmalıdır. İçsel değişimlerinizi mesleki yaşamınıza yansıtmaya çalışmanız ters tepkilere de neden olabilir. Maddi konularda yoğun istekleriniz var ve başarıyı bu dikkatiniz sayesinde elde edeceksiniz. 25 Ekim'de Yeni Ay ve Güneş tutulması, iletişim ve yenilikler evinizde oluşacak. Siz özenli, duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Bazılarınız, gireceğiniz topluluklarda duygusal ve romantik ilişkiler yaşayacaklar. Uzun süren bir aşkınız varsa, aile içinde bir nişan olabilir. Duygusal konularda göstermeniz gereken cesaretli adımları, temkinli davranmak şartıyla atabilirsiniz. Bu dönem aşk konusunda yeni insanlara karşı tedbirli olmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bir olayı yeniden irdeleyerek, o zaman göremediğiniz detayları bu dönemde fark edebilirsiniz. Ay'ın büyük bir bölümünde, Merkür ve Venüs, kariyer evinizde bulunacak. Yenilikler ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edecek; çevre ile olan etkileşimlerinizde bireyselliğiniz ön plana çıkacak; arzularınız doğrultusunda karar vermek isteyeceksiniz. Ay boyunca Merkür, Venüs ve Mars uyumlu açı içinde olacaklar. Size para kazandıracak kişilerle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Başkalarının fırsatlarıyla kendi arzularınızı birleştireceksiniz.

Kova Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

Güneş ve Venüs, 9. yolculuklar ve ruhsal evinizde ilerliyor. Yolculuklarla ilgili şansınız arttırıyor. Aklınıza gelen birçok düşünceyi yaşama geçirme konusundaki tereddütlerinizi yeneceksiniz. Sevdiğiniz işleri yapmak istiyor ve hızlı gelişen olayları seviyorsunuz. Uzak idealleri ve yolculukları kapsayan çalışmaların planları içinde olacaksınız. Hızlı koşan yaşam temposu içinde amacınıza doğru ilerlerken, detaylar ve ayrıntılardan uzaklaştığımız konular olabiliyor. Bazen karşımıza çıkan fırsatları göremeyebiliyoruz. Oysa belki de bize doğru olan bir olayı fark edinceye kadar elimizin altından kaydığını sonradan anlıyoruz. Birçoğumuz kendimizi yeterince güçlü hissetmediğimiz halde, öne fırlayarak olayların altında eziliyoruz. Kaderinizden şikayet etmek yerine kozmik enerjinizin bize sunacağı fırsatları değerlendirmelisiniz. İşte kozmik enerjinin size sunacağı muhteşem bir platform karşınızda duruyor. Jüpiter, Uranüs, Güneş ve Satürn'den destek geliyor. Belki de yıllarca böyle bir enerji ile karşılaşmayacaksınız. Tahmin edemeyeceğiniz kadar şans ve enerji oklarını üzerinize fırlatılacaktır. Hiç ummadığınız yerlerden gelecek teklifler karşısında şaşkınlık geçirebilirsiniz. 23 Ekim'den sonra Güneş ve Venüs, kariyer evinizde. 25 Ekim'de Güneş tutulması gerçekleşiyor. Kariyerinizi ilgilendiren konuların sizin istekleriniz dahilinde gerçekleşmesini istiyorsanız; sabırlı olmanız gerektiğini öğrenmeli ve kendinizle ilgili kararları ertelemelisiniz. Güçlü dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Bazı dostlarınızın desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Daha üretken olacaksınız.

Balık Burcu – Ekim 2022 Aylık Burç Yorumları

Bu ay Merkür ve Güneş, karşıt finans evinizde ilerliyor. İş konusunda hedeflerinizi büyük bir hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız ön planda olacaktır. Yapmanız gereken işler konusunda kendinizi yetersiz hissedebilir ve bu özelliğinizi kapatmak için çevrenize karşı baskıcı davranışlar içinde olurken, her türlü gücün arkasında maddi değerler arayabilirsiniz. Maddi konuların sizin için her zaman çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Kariyerinizle ilgili başarı size parayı da getirecektir. İşinizi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. 25 Ekim'de Güneş tutulması ruhsal evinizde gerçekleşecek. Ülke değiştirebilirsiniz. Güneş size güç ve sabır verecek. Bu dönem düşüncelerinizi gerçekleştirecek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek için karşınıza çıkacak fırsatlar var. Yollardan beklediğiniz haberler ve sürpriz gelişmeler sizin için olumlu sonuçlara neden olacak. Hırslı ve yaratıcı yönlerinizin destekleyici unsurları olarak, enerjik arkadaş grubuna ihtiyacınız var. Fakat bu özel durumlarda bile tartışmaya açıksınız. Bulunduğunuz ortamlarda kendi içsel egonuzu daima tetikte tutuyorsunuz. Ev ve mülk sahibi olmak istiyorsunuz. Bu ay tüm imkanlarınızı kullanmak isteyeceksiniz. 9 Ekim'de finans evinizde Dolunay gerçekleşiyor. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olabilir. Geçmişte borç para verdiğiniz kişilerden paranızı alabilirsiniz fakat bu dönem, hiç kimseyle maddi konulara girmemelisiniz. Yaptığınız finans anlaşmalarında sorun çıkacaktır. İş birliği içinde olduğunuz zaman, iş potansiyelinizde enerji yükselmeleri meydana gelecek. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak. Karşıt finans evinizde Güneş'ten de olumlu etkiler var. Yatırım konusunda akıllıca kararlar vereceksiniz. İşinizle ilgili konuya odaklanmayı hedefliyorsunuz.