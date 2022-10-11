Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (12 Ekim Çarşamba)

12 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları, 12 Ekim Çarşamba burç yorumları merak ediliyor. İşte 12 Ekim Çarşamba 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

12 Ekim 2022 günlük burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Dolunay etkileri sonrası burçları uyaran ünlü astrolog, iş özel hayat ve maddi açıdan dikkatli adımlar atılmasını tavsiye etti. İkizler burcu bugün en sevdiklerinizin desteği sizlerle. Başak burçları bugün alacağınız kararlar konusunda daha dikkatli olmalısınız.

12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI!

KOÇ BURCU

Sevgili Koç Burçları, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçmektesiniz. Kronik rahatsızlıklarınız bulunuyorsa tetiklenebilir, kendinize özen göstermelisiniz. İş hayatınızda bugün şanslı fırsatlar sizinle olacak gibi görünüyor.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğa Burçları, gökyüzü aşkı çağırırken, dostlar, arkadaşlar ve eşinizden gelebilecek destekler kalbinizi çok mutlu edecek. Kalbiniz boşsa ikinci şanslar kapınıza gelebilir. Uzak seyahatler ve tatil planlarınız bulunuyorsa bol eğlenceli aktiviteler içerisinde olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler Burçları, aile içinde bazı sorunlar, iş hayatınızdaki eleştirilere veya enerjinizi fazlaca zorlamanız sonucunda kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Kendi özelinizde iç dünyanıza kapanacağınız bir haftadan geçmektesiniz. Bırakın ailenizdeki sorunları çözmeye uğraşmayın, belki de aile üyelerinizden gelecek yardımlarla birlikte zaten sorunlar kendiliğinden çözülecektir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeç Burçları, iletişim, kısa seyahatler, eğitim planları yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili iletişiminiz artıyor, flörtler kapıyı çalıyor. Arkadaşlar, yeni tanışacağınız kişiler sizi mutlu edecek. Sevdiğiniz kişiyle beraberliğinizde daha mutlu ve uyumlu olurken, aile ve yuva konuları gündeminizde olacak.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslan Burçları, Parasal konular adına en şanslı burç sizsiniz. Yeni para kapıları açılabilir ve yeni projelerden elde edeceğiniz gelirler sizi çok mutlu edebilir. Bu hafta özellikle hafta ortasıyla birlikte kendinizi her türlü konuda " Ben buradayım" diyeceksiniz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başak Burçları, imajınızı yenileyeceğiniz muazzam bir ay. Bu hafta hafta başında biraz kendinizi yorgun hissetseniz de hafta ortasına doğru enerjinizi yenileyeceksiniz. Arkadaşlar, dostlardan yana yüzünüz gülerken, beraberliğinizde, evliliğinizde ortak alacağınız kararları almadan önce birbirinize zaman tanımanız oldukça önemli.

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi Burçları, iş hayatı, değişen çalışma arkadaşlarıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. Sağlığınızla ilgili sıkıntılı ortamlar bulunuyor, kalabalık ortamlara katılırken dikkatli olmalısınız.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep Burçları, kalabalık ortamlar ve aktivitelerde bulunacağınız önemli bir zaman dilimindesiniz. Arkadaş ortamınızda gizli sırları duyacağınız, düşmanlıkların arka perdesini anlayacağınız bir zaman diliminden geçmektesiniz.

YAY BURCU

Sevgili Yay Burçları, yöneticileriniz, aile büyüklerinizden destek alacağınız özel bir zaman döneminden geçmektesiniz. Kariyer fırsatları adına şahane bir döngüden geçmektesiniz. Ancak rakiplere ve açık düşmanlık edenlere karşı temkinli ve dikkatli olmalısınız.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlak Burçları, uzak yakın seyahatler, eğitimler ve sözleşmeler bu Ay konunuz olacak. Mart ayından bu zamana kadar beklediğiniz gelişmelerin sonucunu alırken, size teslim edilmeyen haklarınızı almaya doğru ilerleyeceksiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kova Burçları, parasal konularda bir tamamlanma enerjisi sizinle birlikte olacak. Kredi alım, vergi, sigorta işlemlerinden alacağınız paralar ve yapılandırmalar size iyi gelecek. Kariyerinizde uzunca zamandır zorlandığınız konuların geri dönüşümünü almaya başlayabilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balık Burçları, beraberliğiniz, evliliğiniz, dostlarla ilişkileriniz gündeminizde olabilir. Neyi hayal ediyorduk da bulamadık? Geçmişte verilen sözler tutuldu mu? Tüm bunlar gözler önünde olacak gibi görünüyor. Hayatınızda yeni dostluklar kurmak isteyeceğiniz, bazı insanlara da artık elveda diyeceğiniz enerjiler sizinle birlikte.