Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (10 Ekim Pazartesi)

ŞOK, farklı kategorilerdeki uygun fiyatlı ürünleri satışa çıkarmaya devam ediyor. ŞOK tarafından yayınlanan son listeye göre, önümüzdeki hafta elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat, modem, buzdolabı, çamaşır makinesi, dikiş makinesi ve sürahi gibi pek çok ürün müşterilerle buluşacak.