Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar (1 Aralık Perşembe) Haftalık burç yorumları

1 Aralık Perşembe günlük burç yorumları, yükselen burçlar, haftalık burç yorumları, burç yorumları merak ediliyor. İşte 1 Aralık burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

1 Aralık günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 1 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumlarında burçları neler bekliyor?

1 Aralık 2022 Perşembe Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; bugün kazanç ve harcamalarda dengeleri tutturamayabilir, beklentilerinin dışında gelişmelerle karşılaşabilirsin. Burç değiştiren Venüs ile yurt dışı, eğitim, medya ve hukuksal işlerinde yeni gelişmeler ortaya çıkabilir. Yabancı biriyle yeni bir birlikteliğe adım atabilir veya var olan ilişkine yeni bir boyut kazandırabilirsin.



1 Aralık 2022 Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; bugün burç değiştiren Venüs ilişki ve iş birliklerine yeni bir boyut getirebilir. Yine burcundaki Ay sayesinde ipleri elinde tutarak ilerlemen daha kolay olacaktır. Ancak kendi isteklerin konusunda fazlaca inatlaşman ve her şeyin kuralına uygun olanını arzulaman, alternatifleri daraltıp sorunlara neden olabilir! Biraz daha esnek olman sana mutluluk getirebilir.



1 Aralık 2022 Perşembe İkizler Burcu Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; karşıt burcuna geçen Venüs ile aşk hayatın ve ilişkilerin yeni bir ritim kazanacak olmasına rağmen arka planda aklını kurcalayan bazı düşünceler seni çekimser kılabilir. İş birliklerinde ise parasal konularda tıkanmış koşullara yeni çözümler üretmek zorunda kalabilirsin.



1 Aralık 2022 Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; arkadaşlarınla ilişkinde güven ve sadakat beklentini sorgulamana neden olacak gelişmeler yaşayabilirsin. İlişkinde sevgi ihtiyacını abartabilir, bazı şeyleri kayıtsız şartsız isteyebilirsin. Burç değiştiren Venüs ise yurt dışı, eğitim veya sağlığınla ilgili alana daha fazla yönelmene neden olabilir.



1 Aralık 2022 Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; bugün burç değiştiren Venüs ile aşk hayatına ve sosyal yaşantına hareket gelebilir. Seni geliştirecek ve ufuk açacak çalışma veya hobilerle ilgilenebileceğin gibi bu alanlara ilgi duyan biriyle de yakınlaşabilirsin. Gün içinde ise iş ve aile yaşantınla ilgili pek çok sorumluluk sana düşebilir.



1 Aralık 2022 Perşembe Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; yurt dışı, eğitim veya hukuksal işlerinde seni maddi manevi etkileyecek ve beklentiye sürükleyecek durumlar ortaya çıkabilir. Karşılaşacağın öneri veya tekliflerde ısrarcı olamadan, esnek davranmaya bakmalısın. Yakın çevrenle ilişkilerinde de tutucu davranışlarını sürdürmek isteyebilirsin. Ancak akışta kalmayı başarırsan Venüs ile aile ve ev hayatında yenilenmeler olabilir.



1 Aralık 2022 Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; burç değiştiren Venüs yakınlarınla, kardeş ve arkadaşlarınla ilişkilerine hareket getirebileceği gibi düşünce ve fikirlerinde farkındalıklara da neden olabilir. Gün içinde ise parasal işler seni fazlasıyla meşgul edebilir. Alacak borç hesaplarını yaparken gerçekçi olmaya bakmalısın.



1 Aralık 2022 Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; karşıt burcunda ilerleyen Ay ilişki ve ortaklıklarda seni iş birliği içinde davranmaya itebilir. Eşin, sevdiğin veya iş birliği içinde olduğun kişiler, davranışların karşısında maddi manevi beklenti içine girebilirler. Burç değiştiren Venüs; yeni kazançlar getirebilir veya harcamalarında artışa neden olabilir.



1 Aralık 2022 Perşembe Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; bugün burcuna ilerleyen Ay ile dış görüntünle ve güzelliğinle ilgi odağı olabileceğin gibi iş ve iş birliklerinden yana şansın da açılabilir. Gün içinde ise iş ve sorumlulukların ağırlığını hissedebilirsin. Belki bu yorgunluğu atmak için dinlenmeye çekilmek isteyebilirsin.



1 Aralık 2022 Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; burç değiştiren Venüs ilişkilerde ve finansal işlerde kontrolün dışında durumlara neden olabilir. Cesaret göstermekte çekimser kalabilir, gelişmeleri kendine saklayabilirsin. Perde arkası durumlar veya kulis çalışmaları da gündeminde yer alabilir. Gün içinde keyiflerini abartma riskiyle karşı karşıyasın.



1 Aralık 2022 Perşembe Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; evine, ailene veya işine dair konularda düzenini korumak ve sürdürmekte ısrarcı olabilir, değişime direnç gösterebilirsin. Yerleşiminle ilgili de seni beklentiye iten durumlar ortaya çıkabilir. Burç değiştiren Venüs ile yeni gruplara katılabilir, ufkunu açan kişilerle tanışabilirsin. Yabancı biriyle yeni bir birlikteliğe adım atabilirsin.



1 Aralık 2022 Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu