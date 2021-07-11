Gülizar Biçer Karaca: FETÖ nedeniyle ihraç edilenleri kapsayan KHK zulmüne son vereceğiz dedi hanımefendi FETÖ ile ilişiği olanları göreve geri getirecekmiş

FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alma ve cezalara yönelik açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 'KHK zulmüne son vereceğiz.' dedi.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra çıkarılan KHK'lar ile devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristler, ihraç edilmişti.

Kanlı darbe girişiminin yıl dönümü yaklaşırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, KHK ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"KHK ZULMÜNE SON VERECEĞİZ"

FETÖ nedeniyle ihraç edilenleri kapsayan KHK'lara yönelik değerlendirme yapan Karaca, konuşma yaptığı kürsüde, "KHK zulmüne son vereceğiz. Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilip mahkumiyet alanların dosyasını adil, eşit, bağımsız bir yargı önünde tekrar açacağız." dedi.

"AKADEMİSYENLERİ GÖREVİNE İADE EDECEĞİZ"

Karaca'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Biz, öncelikle KHK zulmüne son vereceğiz. Bu 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği süreçte, hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen bu anlayışa mutlaka son vereceğiz.

Ardından hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olan, beraat alan, takipsizlik alan ve Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığı belirlenen tüm akademisyenlerimizi görevine iade edeceğiz.

"KESİNLEŞMİŞ YARGI HÜKMÜ OLSA DA DOSYALARI YENİDEN ELE ALACAĞIZ"

Ardından hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa tamamının dosyasını yeniden ele alacağız ve adil, eşit, bağımsız bir yargı önünde tekrar yargılanarak gerçekten suçu varsa yargılanacak.

Biz yaptığımız toplantılarda gördük ki, artık adil bir yargılanmadan ve Anayasal güvence altındaki adil yargılanma hakkından söz edemeyeceğimiz bir süreç işledi."