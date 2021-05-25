GSS borçları için kritik bilgiler!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren genel sağlık sigortası borçlarına ilişkin kritik bilgiler.

Ağustos 2020 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları otomatik olarak yapılandırılmıştır. GSS borçları için vatandaşlarımızın başvuru şartı aranmamıştır.

-30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.

-Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış Vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testi için ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfına başvuru yapanlardan geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan Vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

-Vatandaşlarımız, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.