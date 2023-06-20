Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları... GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA



İç piyasada Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararı bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.



FED'İN POLİTİKASINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK



Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlediğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.



Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ve faiz projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesinin dikkati çektiğini ifade eden analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağını söyledi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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