0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel altın kuru fiyatları
Kamusaati
Kamusaati
20 Haziran 2023 Salı 21:59

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Haziran 2023 güncel ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

İç piyasada Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararı bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

FED'İN POLİTİKASINA İLİŞKİN BELİRSİZLİK

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlediğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

Fed'in yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ve faiz projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesinin dikkati çektiğini ifade eden analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan artıracağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 ve 1.930 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
2002'den beri yapılan artışlarla asgari ücret nereden nereye geldi
2002'den beri yapılan artışlarla asgari ücret nereden nereye geldi
0
CHP'de kurultay planlaması
CHP'de kurultay planlaması
0
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na: Bir diktatör
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na: Bir diktatör
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.