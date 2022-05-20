Gram Altının Neden Düşmeyeceğini Açıklayan İslam Memiş Temmuz Ayını İşaret Edip Ons Altın Fiyat Tahmini Yaptı!

Altın fiyatlarında son dönemlerde gerçekleşen fiyat hareketlerini yorumlayan İslam Memiş fiyat beklentilerini açıkladı. Ons altın ve gram altın ne kadar olacak?

Altın piyasasında son dönemlerde oldukça karmaşık bir şekilde fiyatlama gerçekleşiyor. Bu hafta başında 1.800 Dolar seviyesinin aşağına indikten sonra yükselen ama bir türlü istikrar yakalayamayan altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi.

TEMMUZ AYINA DİKKAT!

Altın fiyatları hakkında daha önce yaptığı yorumları hatırlatan İslam Memiş, “Nisan ayında altın için alım ayı olduğunu ve Mayıs ayında yükselişlerin başlayacağını söylemiştim. Yaz aylarında ise altın fiyatlarında ciddi yükselişleri göreceğimizi ifade etmiştim. Şimdi bir adım öteye giderek Temmuz ayını işaret ediyorum. Temmuz ayında altında meydana gelecek yükselişleri konuşacağız.” dedi.

Temmuz ayındaki altın fiyat beklentilerini açıklayan İslam Memiş, “FED’in faiz politikası son 6 aydır emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Rusya – Ukrayna savaşının risk ortamında bu baskı etkisini biraz kaybetti ve altın fiyatları yükseldi. Ancak ardından hızlı bir geri çekilme gerçekleşti. Bunda da FED’in faiz artırımlarına yıl sonuna kadar devam edeceğini açıklaması etkili oldu. Altın fiyatları gerileyince yatırımcı da panik satışları ile fiyat düşüşlerini destekledi.” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞMEZ?

Gram altın için bir değerlendirme yapan İslam Memiş, “Ons altında fiyat gerilemelerini gram altın için çok dikkate almamak gerekir. Bunun pek bir etkisi olmayacaktır. Dolar kurundaki yükselişler gram altını destekleyecektir. Bundan dolayı gram altındaki gerilemeler sınırlı kalıyor. Gram altına yatırım yapan kazançlı çıkıyor.” şeklinde konuştu.

ONS ALTIN FİYAT TAHMİNİ!

Altın fiyatlarına dair tahminlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen İslam Memiş, “Temmuz ayına işaret ediyorum. Resesyon etkisini tüm dünya hissedecek. O kriz ortamında da altın çağı başlayacak. Güvenli limana olan talep de artacak. Şu anda altın yatırımı için fırsatlar sunuluyor. 2022 içinde ons altın 2.150 Dolar seviyesine çıkacaktır. Tahminimi kesinlikle değiştirmedim, aynı noktadayım.” dedi. Not: Burada yer alan değerlendirmeler ilgili ekonomistin kişisel düşünceleridir ve yatırım kararı alınırken bir öneri olarak değerlendirilmemelidir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.