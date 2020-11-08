Gram altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 9 Kasım Pazartesi 2020

9 Kasım Pazartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 535 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 878 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? Güne 8,50'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 8,53'e yükseldi. euro ise haftaya 10,11 tl den yükselişle başladı ve her geçen gün tarihi rekor kırmaya devam ediyor..

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından TARİHİ REKOR İLE 535 liradan işlem görüyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 530 liradan tamamladı. Pazartesi gününe de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 08,15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,43 üzerindeyükselişle 535 lira seviyesinde seyrediyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. Bugün, yurt içinde piyasaların tatil olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların destek 2000 doların direnç olarak öne çıktığını ve belirsiz durumun devam etmesinden dolayı tüm yatırımcıların altına yöneldiği bir gerçek önümüzdeki günlerde de yükselişin devam etmesi bekleniyor.. Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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