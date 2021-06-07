Gram altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 8 Haziran Salı 2021

8 Haziran Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 527 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 853 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? Güne 8,50'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 8,58'e yükseldi.

Güne 527,70 ile başlayan Gram Altın, saat 21:07 itibarıyla %0,16 azalışla 526,12'dan işlem görüyor. Dün en düşük 519,89, en yüksek 528,71 seviyelerini gören Gram Altın, günü 527,11 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 10.05.2021 tarihinde 484,13 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 538,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 526,12 TL'ye karşılık gelmektedir

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,6770 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:08 itibarıyla %0,55 azalışla 8,6194 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,6400, en yüksek 8,7517 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,6668 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 10.05.2021 tarihinde 8,2246 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 8,8122 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,6194 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 10,5661 ile başlayan Euro kuru, saat 21:07 itibarıyla %0,28 azalışla 10,5210 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,5168, en yüksek 10,6019 seviyelerini gören Euro, günü 10,5501 seviyesinde kapattı. Euro, 10.05.2021 tarihinde 10,0015 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 10,7614 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,5210 TL'ye karşılık gelmektedir.

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