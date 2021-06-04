Gram altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 5 Haziran Cumartesi 2021

5 Haziran Cumartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 521 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 853 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? Güne 8,50'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 8,58'e yükseldi.

Güne 524,32 ile başlayan Gram Altın, saat 23:50 itibarıyla %0,89 artışla 528,07'dan işlem görüyor. Dün en düşük 521,70, en yüksek 528,45 seviyelerini gören Gram Altın, günü 523,84 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 05.05.2021 tarihinde 474,44 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 538,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 528,07 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,7154 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:44 itibarıyla %0,24 azalışla 8,6818 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,5886, en yüksek 8,7201 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,7025 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 07.05.2021 tarihinde 8,2177 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 8,8122 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,6818 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 10,5868 ile başlayan Euro kuru, saat 23:49 itibarıyla %0,00 azalışla 10,5699 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,4950, en yüksek 10,6128 seviyelerini gören Euro, günü 10,5700 seviyesinde kapattı. Euro, 07.05.2021 tarihinde 9,9609 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 10,7614 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,5699 TL'ye karşılık gelmektedir.

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