Gram Altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 16 Ocak Pazartesi 2023

16 Ocak Pazartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1160 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 1865 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,75'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,78'e yükseldi.
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cumartesi günü itibariyle 1,160 liradan işlem görüyor.
Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?
Çeyrek altın erbest piyasada 1,865.00 liradan işlem görmektedir.
16 Ocak Pazartesi bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kücük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?
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