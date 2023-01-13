Gram Altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 14 Ocak Cumartesi 2023

14 Ocak Cumartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 391 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 641 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? Güne 6,85'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 6,86'e yükseldi.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cumartesi günü itibariyle 1,147,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar? Çeyrek altın erbest piyasada 1,845.00 liradan işlem görmektedir. 14 Ocak Cumartesi bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kücük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?

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