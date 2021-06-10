Gram altın yükselmeye devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 11 Haziran Cuma 2021

11 Haziran Cuma çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 523 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 858 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? Güne 8,50'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 8,61'e yükseldi.

Güne 527,30 ile başlayan Gram Altın, saat 18:56 itibarıyla %0,50 azalışla 523,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük 521,17, en yüksek 527,83 seviyelerini gören Gram Altın, günü 526,14 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 10.05.2021 tarihinde 484,13 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 538,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 523,26 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,6292 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:56 itibarıyla %0,11 azalışla 8,6031 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,5973, en yüksek 8,6912 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,6126 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 10.05.2021 tarihinde 8,2246 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 8,8122 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,6031 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 10,5307 ile başlayan Euro kuru, saat 18:56 itibarıyla %0,20 azalışla 10,4833 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,4605, en yüksek 10,5685 seviyelerini gören Euro, günü 10,5048 seviyesinde kapattı. Euro, 10.05.2021 tarihinde 10,0015 ile son bir ayın en düşük, 02.06.2021 tarihinde ise 10,7614 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,4833 TL'ye karşılık gelmektedir.

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!!

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©