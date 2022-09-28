Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 30 Eylül Cuma

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30 Eylül Cuma Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 965,91 ile başlayan Gram Altın, saat 09:57 itibarıyla %0,15 azalışla 964,47'dan işlem görüyor. Dün en düşük 965,91, en yüksek 965,92 seviyelerini gören Gram Altın, günü 965,92 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 28.09.2022 tarihinde 962,46 ile son bir ayın en düşük, 09.09.2022 tarihinde ise 1.014,42 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 988,47 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,4435 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:58 itibarıyla %0,24 artışla 18,4924 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,4181, en yüksek 18,7323 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,4431 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 27.09.2022 tarihinde ise 18,7323 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,5224 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 17,6898 ile başlayan Euro kuru, saat 09:58 itibarıyla %0,04 azalışla 17,6825 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,6765, en yüksek 17,9128 seviyelerini gören Euro, günü 17,7308 seviyesinde kapattı. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,0625 TL'ye karşılık gelmektedir.

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