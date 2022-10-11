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Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 12 Ekim Çarşamba 2022

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Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 12 Ekim Çarşamba 2022
Kamusaati
Kamusaati
11 Ekim 2022 Salı 22:10

12 Ekim Çarşamba 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 996,64 ile başlayan Gram Altın, saat 22:09 itibarıyla %0,07 azalışla 996,01'dan işlem görüyor. Dün en düşük 996,64, en yüksek 996,64 seviyelerini gören Gram Altın, günü 996,64 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 26.09.2022 tarihinde 962,95 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 1.031,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 996,01 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,5786 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:09 itibarıyla %0,12 artışla 18,5994 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,5205, en yüksek 18,6724 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,5806 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.09.2022 tarihinde 18,2080 ile son bir ayın en düşük, 07.10.2022 tarihinde ise 18,7414 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,5994 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 18,0276 ile başlayan Euro kuru, saat 22:10 itibarıyla %0,08 artışla 18,0442 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,9996, en yüksek 18,1648 seviyelerini gören Euro, günü 18,0289 seviyesinde kapattı. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,0442 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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