Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 10 Ekim Pazartesi 2022

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10 Ekim Pazartesi 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.023,08 ile başlayan Gram Altın, saat 23:22 itibarıyla %0,94 azalışla 1.013,34'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.022,98, en yüksek 1.023,08 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.022,98 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 26.09.2022 tarihinde 962,95 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 1.031,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.016,34 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,5798 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:22 itibarıyla %0,05 artışla 18,5935 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,5492, en yüksek 18,6705 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,5840 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.09.2022 tarihinde 18,2080 ile son bir ayın en düşük, 07.10.2022 tarihinde ise 18,7414 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,6035 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 18,1884 ile başlayan Euro kuru, saat 23:21 itibarıyla %0,43 azalışla 18,1091 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1870, en yüksek 18,5165 seviyelerini gören Euro, günü 18,2001 seviyesinde kapattı. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,1091 TL'ye karşılık gelmektedir.

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