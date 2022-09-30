Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 2 Ekim Pazar 2022

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2 Ekim Pazar 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 987,90 ile başlayan Gram Altın, saat 18:41 itibarıyla %0,90 artışla 996,82'dan işlem görüyor. Dün en düşük 987,67, en yüksek 987,92 seviyelerini gören Gram Altın, günü 987,73 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 26.09.2022 tarihinde 962,95 ile son bir ayın en düşük, 09.09.2022 tarihinde ise 1.014,42 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 996,82 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,5040 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:41 itibarıyla %0,15 artışla 18,5328 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,4219, en yüksek 18,5610 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,5075 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 27.09.2022 tarihinde ise 18,7323 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,5328 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,1583 ile başlayan Euro kuru, saat 18:40 itibarıyla %0,12 artışla 18,1793 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8996, en yüksek 18,2171 seviyelerini gören Euro, günü 18,1902 seviyesinde kapattı. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,1793 TL'ye karşılık gelmektedir.

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