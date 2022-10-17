Gram Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU 18 Ekim Salı 2022

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18 Ekim Salı 2022 Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 982,26 ile başlayan Gram Altın, saat 22:31 itibarıyla %0,38 artışla 985,71'dan işlem görüyor. Dün en düşük 980,24, en yüksek 998,45 seviyelerini gören Gram Altın, günü 981,97 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 26.09.2022 tarihinde 962,95 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 1.031,60 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 985,71 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA ?

Güne 18,5732 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:31 itibarıyla %0,08 artışla 18,5831 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,5217, en yüksek 18,6008 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,5677 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 18.09.2022 tarihinde 18,2277 ile son bir ayın en düşük, 07.10.2022 tarihinde ise 18,7414 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,5831 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA ?

Güne 18,0798 ile başlayan Euro kuru, saat 22:31 itibarıyla %1,19 artışla 18,2800 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,0377, en yüksek 18,2298 seviyelerini gören Euro, günü 18,0646 seviyesinde kapattı. Euro, 28.09.2022 tarihinde 17,6326 ile son bir ayın en düşük, 04.10.2022 tarihinde ise 18,5910 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,2800 TL'ye karşılık gelmektedir.

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