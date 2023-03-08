Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 9 Mart Perşembe 2023

Milyonlarca hacı adayı tarafından beklenen hac kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinde araştırmalar başladı. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaşlar Diyanet İşleri tarafından gerçekleşen hac kuraları çekilişi ile isim listesi sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Tüm adaylar "hac kuraları başvuru sonuçları isim listesi e-Devlet sorgulama ekranı" ile hacca gidecek isimleri araştırıyor. Peki, hac kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Diyanet son dakika duyurusu ile hac kura sonuçları sorgulama ekranı…