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Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 8 Mart Çarşamba 2023

8 Mart Çarşamba 2023 çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1.103 liraya düştü. Çeyrek altın ise 1773 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,84'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,91'e yükseldi.

Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 8 Mart Çarşamba 2023
Kamusaati
Kamusaati
07 Mart 2023 Salı 22:41

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cuma günü itibariyle 1,103 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?

Çeyrek altın serbest piyasada 1,773.00 liradan işlem görmektedir.

8 Mart Çarşamba bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



Kaynak: Kamu Saati Özel
8 Mart Çarşamba 2023 Resmi Gazete Kararları
8 Mart Çarşamba 2023 Resmi Gazete Kararları
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