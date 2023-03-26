Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 27 Mart Pazartesi 2023

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek 11 ismin imza toplama sürecinde 4. gün geride kaldı. Muharrem İnce 100 bin imzayı 4'üncü günde aşarak cumhurbaşkanı adayı oldu, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Fatih Erbakan 69 bin 79'a ulaştı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın topladığı imza sayısı 50 bin civarına yükselirken, Doğu Perinçek ise 20 bin civarında çıktı.