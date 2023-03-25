Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 26 Mart Pazar 2023

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve HDP ile yapılan iş birliğine itiraz eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" dedi.