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Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 26 Mart Pazar 2023

26 Mart Pazar 2023 çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1.211 liraya düştü. Çeyrek altın ise 2033 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 19,04'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 19,05'e yükseldi.

Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 26 Mart Pazar 2023
Kamusaati
Kamusaati
25 Mart 2023 Cumartesi 17:04

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cuma günü itibariyle 1,211 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?

Çeyrek altın serbest piyasada 2,033.00 liradan işlem görmektedir.

26 Mart Pazar bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



Kaynak: Kamu Saati Özel
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