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Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 24 Mart Perşembe 2023

24 Mart Perşembe 2023 çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1.223 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 2.017 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,84'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,91'e yükseldi.

Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 24 Mart Perşembe 2023
Kamusaati
Kamusaati
23 Mart 2023 Perşembe 20:49

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cuma günü itibariyle 1,103 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?

Çeyrek altın serbest piyasada 2.017 liradan işlem görmektedir.

24 Mart Perşembe bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



Kaynak: Kamu Saati Özel
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