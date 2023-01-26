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Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 27 Ocak Cuma 2023

27 Ocak Cuma çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1167 liraya düştü. Çeyrek altın ise 1880 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,75'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,80'e yükseldi.

Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 27 Ocak Cuma 2023
Kamusaati
Kamusaati
26 Ocak 2023 Perşembe 23:17

27 Ocak Cuma Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Perşembe günü itibariyle 1,170 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?

Çeyrek altın serbest piyasada 1,880.00 liradan işlem görmektedir.

27 Ocak Cuma bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kücük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



Kaynak: Kamu Saati Özel
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