Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 13 Mart Pazartesi 2023

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bir an evvel seçimi yapıp ana sorunlara eğilmeliyiz diyen Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır. Başarmaya da kararlıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca seçimler için siyasi partilere hazine yardımının deprem bölgelerine aktarılması yönünde çağrıda bulundu. HDP'ye hazine yardımı kararına tepki gösteren Bahçeli, "Verdiği kararla yine safını belli eden AYM terör örgütünün arka bahçesi olmuştur" dedi.