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Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 13 Mart Pazartesi 2023

13 Mart Pazartesi 2023 çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1.140 liraya düştü. Çeyrek altın ise 1833 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,84'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,91'e yükseldi.

Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 13 Mart Pazartesi 2023
Kamusaati
Kamusaati
12 Mart 2023 Pazar 23:25

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cuma günü itibariyle 1,140 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?

Çeyrek altın serbest piyasada 1,833.00 liradan işlem görmektedir.

13 Mart Pazartesi bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



Kaynak: Kamu Saati Özel
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