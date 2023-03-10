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Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 11 Mart Cumartesi 2023

11 Mart Cumartesi 2023 çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1.103 liraya düştü. Çeyrek altın ise 1800 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,84'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,91'e yükseldi.

Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 11 Mart Cumartesi 2023
Kamusaati
Kamusaati
10 Mart 2023 Cuma 15:48

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cuma günü itibariyle 1,119 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?

Çeyrek altın serbest piyasada 1,800.00 liradan işlem görmektedir.

11 Mart Cumartesi bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın küçük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



Kaynak: Kamu Saati Özel
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