Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 9 Mart Perşembe 2023

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e yönelik "Arada bir ülkücü damarı tutuyor" sözlerine MHP'den sert tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ülkücü nefretini kusan Kılıçdaroğlu bilmelidir ki, ne HDP dayatması ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul eden Akşener ülkücüdür ne de aldığı tavır ve yaptıkları ülkücülüktür. Ülkücülere ve ülkücülüğe hakaret eden Kılıçdaroğlu ve bu hakarete mahal veren Akşener ülkücüler tarafından not edilmiş ve bu hadsiz hakaret hafızalara kazınmıştır." dedi.