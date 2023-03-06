Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 7 Mart Salı 2023

Deprem bölgesinde Mehmetçik her ihtiyaca koşuyor Büyük deprem felaketinden hemen sonra kışlasından çıkıp halkın yanında olan Mehmetçik, kurulan çadır ve konteyner kentlerde de halkın traş ihtiyacından gıda ve yakacak odununu kırmaya kadar her ihtiyacını karşılıyor.