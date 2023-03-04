Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 5 Mart Pazar 2023

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında çevre 11 ilde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Hatay ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi. Bölgede yaşanan artçı sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Mart Pazar son dakika depremler listesi...