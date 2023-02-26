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Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 27 Şubat Pazartesi 2023

27 Şubat Pazartesi 2023 çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1.099 liraya düştü. Çeyrek altın ise 1767 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,84'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,86'e yükseldi.

Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 27 Şubat Pazartesi 2023
Kamusaati
Kamusaati
26 Şubat 2023 Pazar 00:35

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cuma günü itibariyle 1,099 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?

Çeyrek altın serbest piyasada 1,767.00 liradan işlem görmektedir.

27 Şubat Pazartesi bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kücük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



Kaynak: Kamu Saati Özel
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