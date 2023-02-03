Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 4 Şubat Cumartesi 2023

EYT düzenlemesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda SGK Başkanı Kürşad Arat, milletvekillerine bilgilendirmelerde bulundu. EYT'lilerin aylık bağlama oranında bir değişiklik olmayacağını söyleyen Arat, "Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor." ifadelerini kullandı.