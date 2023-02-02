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Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 3 Şubat Cuma 2023

3 Şubat Cuma çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1156 liraya düştü. Çeyrek altın ise 1858 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,75'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,79'e yükseldi.

Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 3 Şubat Cuma 2023
Kamusaati
Kamusaati
02 Şubat 2023 Perşembe 22:51

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Cuma günü itibariyle 1,156 liradan işlem görüyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar?

Çeyrek altın serbest piyasada 1,858.00 liradan işlem görmektedir.

3 Şubat Cuma bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kücük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



Kaynak: Kamu Saati Özel
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