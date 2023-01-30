Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 31 Ocak Salı 2023

31 Ocak Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 1162 liraya düştü. Çeyrek altın ise 1869 liradan işlem görüyor peki dolar kaç lira oldu? Güne 18,75'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 18,79'e yükseldi.

31 Ocak Salı Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayan altın Pazar günü itibariyle 1,164 liradan işlem görüyor. Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Küçük Altın ne kadar? Çeyrek altın serbest piyasada 1,880.00 liradan işlem görmektedir. 31 Ocak Salı bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kücük altın ve cumhuriyet altını kaç lira?



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