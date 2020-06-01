Gram altın düşecek mi? Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Dolar Euro Döviz Kuru Kaç Lira? 1 Haziran Pazartesi 2020

1 Haziran Pazartesi çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın ise 622 liradan işlem görüyor. Güne 6,81'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 6,79 lira seviyelerinde seyrediyor

dolar kurundaki Düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 1 haziran Pazartesi yeni haftaya 380 liradan başladı

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 08,15 itibarıyla 379 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün, yurt dışında ABD'de meyda gelen olaylar ve iç savaş nedeniyle çok hızlı değer kaybedeceği öngömrülen Dolar'dan uzak durulmasında fayda var. Ayrıca Abd'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 310-345 lira bandının izleneceğini söyledi.

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©