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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti, Abramovich Göztepe'yi satın alacak mı?

Abramovich Göztepe'yi satın alacak mı?, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti, Abramovich Göztepe'yi satın alacak mı?
Ömer
Ömer
21 Mart 2022 Pazartesi 19:54

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kötü gidişat devam ediyor. Son 7 maçını kaybeden İzmir ekibi ligin son sıralarına demir atmış durumda.

Son olarak teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayıran Göztepe'de flaş bir ayrılık gerçekleşti.

BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Kulüp başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sepil yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim.

"TEK HASSASİYETİM KULÜBÜN SORUMLULUKLARINI DEVRALACAK YENİ BİR YÖNETİM"

Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır." ifadelerini kullandı.

ABRAMOVICH İDDİALARI

Geçtiğimiz günlerde İngiliz gazetesi Telegraph'ta Rus milyarder Roman Abramovich'le ilgili bir iddia ortaya atılmıştı.

Telegraph'ta "Abramovich, jetini ve yatını Türkiye'ye taşıyor" başlığıyla yer alan haberde, Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığı iddia edildi.

"GÖZTEPE İÇİN TEKLİF VERECEK"

Thom Gibbs imzalı haber yorumun detaylarında, "Ünlü Rus işadamı Roman Abramovich de Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor." denildi.

"Roman Abramovich'in kaderi Chelsea ile kesişen ve 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanamamış Göztepe için teklif verebileceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanılırken, "Abramovich, Chelsea'nin satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyabilir." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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