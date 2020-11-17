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Gözler de kör olmuş vicdanlar da! 13 yaşındaki kız çocuğu 48 yaşındaki adamla evlendirildi

Filipinler'de 13 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla 48 yaşındaki Abdulrzak Ampatuan isimli adamla evlendirildiği düğün töreninin görüntüleri ortaya çıktı.

Gözler de kör olmuş vicdanlar da! 13 yaşındaki kız çocuğu 48 yaşındaki adamla evlendirildi
17 Kasım 2020 Salı 16:56
Gözler de kör olmuş vicdanlar da! 13 yaşındaki kız çocuğu 48 yaşındaki adamla evlendirildi

Her bir satırı okurken dehşete düşeceğiniz olay Filipinler'de yaşandı. 13 yaşındaki Asnaira Pamansag Mugaling, babası yaşındaki adamla evlendirildi. Durumun normal karşılandığı ülkede 726.000 çocuk gelin bulunuyor.

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Gözler de kör olmuş vicdanlar da! 13 yaşındaki kız çocuğu 48 yaşındaki adamla evlendirildi

48 yaşındaki adamla evlendirilen Asnaira Pamansag Mugaling, Abdulrzak'tan korkmadığını, kendisine karşı çok iyi olduğunu, kocasını mutlu etmek istediğini ev işleri ve yemek yapmayı öğrendiğini söyledi.

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Gözler de kör olmuş vicdanlar da! 13 yaşındaki kız çocuğu 48 yaşındaki adamla evlendirildi

Abdulrzak ise Asnaira gibi bir eş bulduğu için çok mutlu olduğunu, kendisi dışarı işlerin yaparken Asnaira'nın ev işlerine baktığını ve daha önceki evliliklerinden olan çocuklarına baktığını söylemesi onları değil ama bizi hayrete düşürdü.

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Gözler de kör olmuş vicdanlar da! 13 yaşındaki kız çocuğu 48 yaşındaki adamla evlendirildi

Üstelik çift, Asnaira 20 yaşında geldiğinde çocuk yapmayı planladıklarını söyledi.

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Gözler de kör olmuş vicdanlar da! 13 yaşındaki kız çocuğu 48 yaşındaki adamla evlendirildi

Abdulrezak, eşinin kesinlikle okula devam edeceğini, eşinin iyi bir eğitim alması için tüm eğitim masraflarını karşılayacağını, eşi eğitimini tamamladıktan sonra çocuk yapacaklarını söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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