Görüntü Türkiye'den! Mekan sahibi, iş yerinin önüne park yapan aracı kullanılamaz hale getirdi

İstanbul Ataşehir'de bir mekan sahibi, iş yerinin önüne park eden aracı olay yerine çağırdığı vinçle kaldırarak kullanılamaz hale getirdi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Ataşehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İş yerinin önüne park eden araç sahibine kızan mekan sahibi, olay yerine vinç çağırarak aracı havaya kaldırttı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlarda araç kullanılamaz hale geldi. Görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.