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Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü

Son dönemlerde değişen iklim şartları Suudi Arabistan'da da etkisini gösterdi. Çöl havası yerine bahar havasının etkili olduğu Tebük şehrinde yağmur sularının çöl kumlarını sürüklediği ana ait görüntüler büyük yankı uyandırdı. Görüntüyü izleyenler "Bunlar kıyamet alameti" şeklinde yorumlar yaptı.

Görenler "Kıyamet alameti" yorumu yapıyor! Suudi Arabistan'da çekilen görüntü hayrete düşürdü
Kamusaati
Kamusaati
25 Mart 2023 Cumartesi 17:19

Değişen iklim şartları, kuruyan göller ve barajlar dünyayı yeni bir tehlikeye sürüklüyor. Birçok ülkede etkili olan kuraklık gelecek yıllarda yaşanacak su krizinin adeta habercisi...

ARABİSTAN'DAN GELEN GÖRÜNTÜ ŞAŞIRTTI

Suudi Arabistan'ın Tebük şehrinde kaydedilen bir görüntü ise görenleri şaşkına çeviriyor. Çöl ikliminin etkili olduğu şehirde bu yıl adeta bahar havası hüküm sürüyor. Bahar yağmurlarının etkili olduğu kentte zaman zaman oluşan sel suları çöl kumlarını oradan oraya sürüklüyor.

"BUNLAR KIYAMET ALAMETİ"

Görüntüyü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Bunlar kıyamet alameti", "Kıyamet yaklaşıyor", "Allah sonumuzu hayretsin", "Dünya nereye gidiyor böyle?" şeklinde yorumlar yaptı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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