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Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı: Can bizim kardeşimizdir

Kocaeli’de yaşayan Can Gönül, futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu söylemişti. Can Gönül’e sahip çıkan ünlü futbolcu, “3 kardeştik, 4 olduk. Can bizim kardeşimizdir” dedi.

Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı: Can bizim kardeşimizdir
23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:58

2 yaşındayken yetiştirme yurduna bırakılan Can Gönül, Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu, iş başvurusu için istenen aile nüfus kayıt örneği belgesinden öğrendiğini söylemişti.

27 yaşındaki Can Gönül, Show TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Vazgeçme programına katıldı.

Yıllar sonra ailesine seslenen Can Gönül’e, ağabeyi sahip çıktı.

"3 KARDEŞTİK, 4 OLDUK"

Programa bağlanan Gökhan Gönül, "Kardeşimiz olduğunu yeni öğrendik. 3 kardeştik, 4 olduk. Can bizim kardeşimizdir.“ dedi.

"ANNEN BABAN SANA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR"

Açıklamalarına devam eden Gönül, "Can, 3-4 gündür annen baban sana ulaşmaya çalışıyor." deyince, Can Gönül de gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

"ÖZEL HAYATINI ÇOK FAZLA PAYLAŞMASINDAN YANA DEĞİLİM"

Gökhan Gönül'ün programda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım. Çık gel oğlum. Bekliyoruz seni."

Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı: Can bizim kardeşimizdir #1

Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı: Can bizim kardeşimizdir #2

Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı: Can bizim kardeşimizdir #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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