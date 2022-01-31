Gökbey, Hürjet, Bayraktar TB3, ATAK, Altay Tankı! Dünyaya parmak ısırtacak sistemler devreye alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaretiyle günden güne gelişen Türk savunma sanayinde bu yıl da kritik öneme sahip gelişmeler yaşanacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Özgün Helikopterimiz GÖKBEY’in ilk teslimatları gerçekleştireceğiz. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU’ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlayacağız. HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. İnsansız Hava Araçlarında Kullanılacak Elektronik Harp Sistemlerinin Geliştirilmesi-İHASOJ Projesini başlatacağız. Yeni Tip Denizaltı Projesinde ikinci denizaltıyı havuza çekeceğiz” dedi.

Savunma Sanayi 2022 hedeflerini açıklayan Demir, savunma sanayii ürünlerini ihraç ettikleri ülke sayısının 170'e; İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformlarının başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidinin 228'e çıktığını söyledi. Demir, 50'yi aşkın sayıda proje ile yıllık 10 milyar dolar sektör cirosuna ve yıllık 3 milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracat tutarına ulaşıldığını dile getirdi.



GÖKLERDE TÜRK SAVUNMA DAMGASI



Geçtiğimiz yıl paylaştıkları 40 hedefin yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini belirten Demir, 'Özgün Helikopterimiz GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştireceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. Mini İHA-D sistemleri ve Mühimmat Bırakan Mini İHA BOYGA'lar ilk kez kullanıma girecek. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Son A400M uçağının teslimatı yapılarak 10 uçaklık A400M filomuz tamamlanacak. Hava - Hava Füzesi (Göktuğ) Projesi kapsamında BOZDOĞAN Görüş İçi Füzeler ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi ilk kez İSTANBUL Fırkateynine entegre edilecek. SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzelerinin ilk teslimatlarını gerçekleştireceğiz. KARAOK Füzemiz ilk kez envantere girecek' açıklamasında bulundu.



YENİ İNSANSIZ KARA ARAÇLARI YOLDA



Bu yıl PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın ilk teslimatını yapacaklarını kaydeden Demir, 'Modernize Edilmiş ve insansız silah kulesi entegre edilmiş ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA'yı teslim edeceğiz. M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin yerli ve milli Volkan-M sistemiyle yenilenmesine başlayacağız. Çeşitli sınıflarda muhtelif tip ve özelliklerde yeni insansız kara araçlarının geliştirme ve teslimatlarını yapacağız' diye konuştu.



ANADOLU GEMİSİNE TB3 SİHA



Türk Tipi Hücum Botu Projesi (TTHB) kapsamında prototip geminin inşasına yönelik süreci başlatacaklarını anlatan Demir, 'Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU'ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlayacağız. Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2. Denizaltıyı havuza çekeceğiz. Yeni insansız deniz araçları projeleri başlatacağız. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motorunu artık teslim edeceğiz. Turboşaft motorların testlerinin yapılacağı Test Altyapısı hizmete girecek. Elektronik harp ve radarda çok fazla yeni sistemin devreye gireceği bir yıl olmasını bekliyoruz. Erken İhbar Radar Sistemi, Alçak İrtifa Radar Sistemi, Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemleri gibi sistemler güvenlik güçlerimizin kullanımına sunulacak' açıklamasında bulundu. İnsansız Hava Araçlarında Kullanılacak Elektronik Harp Sistemlerinin Geliştirilmesi-İHASOJ Projesini başlatacaklarını anlatan Demir, 'Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri, Siber Güvenlik, çeşitli alanlarda ARGE projelerimizi başlatacağız. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında 200'ü aşkın firmayı desteklemeyi hedefliyoruz' şeklinde konuştu.



STRATEJİK ÜRÜNLERDE BAĞIMLILIĞI KABUL ETMİYORUZ



Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Türkiye'ye açık olarak 'ambargo koyduk' diyen ülke sayısı çok olmadığını ama ihraç etme safhasına gelince sürecin uzun değerlendirme aşamasına girdiğini belirterek, 'Örneğin Altay tankı, Türkiye ret almış değil, değerlendirme süreci uzun sürdü' değerlendirmesinde bulundu. Ambargolara karşı çözümün yerli alternatifler olduğunu ifade eden Demir 'Stratejik ürünlerdeyabancı bağımlılığını kabul etmiyoruz' ifadesini kullandı.



HUKUKİ SÜREÇLE GÖRÜŞMELERİ BÜTÜN OLARAK GÖRMEK LAZIM



F-16 görüşmelerinde CAATSA yaptırımları nedeniyle SSB'nin olmadığına değinen Demir, nihai onayın kongrede olduğunu ve beklentinin dengede tutulması gerektiğini dile getirdi.Demir, Türkiye'nin F-16 modernizasyonunda ileri seviyede olduğunu söyledi. Hukuki sürecin devam ettiğini ifade eden Demir, 'Hukuki süreç yanı sıra algı ve lobi alanında nasıl bir yol haritası çizeceğimiz ve başlamış olan F35ve F35 sürecini bütün olarak görmek lazım' değerlendirmesinde bulundu.



UKRAYNA İLE DE RUSYA İLE DE İLİŞKİLERİMİZ VAR



Pakistan'a ihraç edilecek Atak helikopteri motorunun ihraç onay süreci uzadığını anlatan Demir, 'Pakistan ihtiyaca binaen belli süre bekledi, karar değiştirirlerse ana sebep uzayan süreçtir' dedi.Demir, son zamandaki krizden bağımsız olarak Ukrayna ile uzun zamandır devam eden ilişkiler olduğunu vurgulayarak, Rusya ile de ilişkileri olduğunu ve ilişkilerin krizden etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti.



MASAYA İKİ PARTİ İÇİN OTURDUK



Yunanistan'ın silahlanma çabasının beyhude olduğunu söyleyen Demir, 'Ülkenin masraflarından başka bir işe yaramıyor, güç dengesi her zaman Türkiye lehine olur' değerlendirmesini yaptı. S-400 teknoloji transferi konusunda 'Kimse altın tepside bir şey sunmaz, ilişki çerçevesinde neyi ne kadar alabileceğinize bakmak gerek Masaya iki parti için oturduk, bugünkü yaklaşım da aynı. Üretim ve teknoloji ortaklığıyla ilgili derin tartışmalar devam ediyor' dedi.