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Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi

İngiltere'nin Norfolk şehrinde bakıcısının annesine şiddet uyguladığını düşünen kadın, annesinin evine gizli kamera yerleştirdi. Bir zaman sonra kamera kayıtlarını inceleyen kadın, annesine şiddet uyguladığını gördüğü bakıcıyı polis ekiplerine şikayet etti. Mahkeme, Jenny Dady isimli bakıcı kadına altı ay hapis cezası verdi.

Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi
25 Ocak 2021 Pazartesi 12:34

İngiltere'nin Norfolk şehrinde Corrina Cunningham, yatalak olan ve kendi başına hareket edemeyen annesinin vücudunda morluklar fark edince, bakıcının annesine şiddet uyguladığından şüphelenip eve gizli kamera yerleştirdi. Daha sonra kamera kayıtlarını izleyen Corrina, bakıcının annesine şiddet uyguladığını gördü. Görüntü kayıtları ile polis merkezine giden Corrina, bakıcı kadından şikayetçi oldu.

YAŞLI KADINA YEMEK BİLE VERMİYORMUŞ

Mahkemede yatalak kadına şiddet uyguladığını ve hatta yemek bile vermediğini itiraf eden kadın, soruşturma sonrası altı ay hapis cezasında çarptırıldı. Polis ekipleri, yaşlı kadının odasında bulunan kameranın görüntülerini, diğer ailelerin bilinçlenmesi için basın ile paylaşmasını talep etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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