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Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda evinde gizli bölmeye saklanan 2 kadın, polislerden kaçamadı. Operasyonda 19 kişi yakalandı.

Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
29 Nisan 2021 Perşembe 11:47

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir ikamette yapılan aramada ise haklarında arama kararı bulunan 2 kadın, evde saklandıkları gizli bölmede polis ekiplerince yakalandı.

Gizli bölmeye saklanan iki kadın polisten kaçamadı

"GÜZEL YER BULMUŞSUN"

Evin bir odasında duvar arkasına yapılan gizli bölmeye saklanan 2 kadın, yerlerini tespit ederek "Güzel yer yapmışsın kendine" diyen polis ekiplerince çıkarıldı.

Aralarında konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan haklarında 1 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ile aranan 19 kişi, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.

Gizli bölmeye saklanan iki kadın polisten kaçamadı

Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı

Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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