Giresun Valiliği'nden sahilde uygunsuz şekilde görüntülenen gençlerle ilgili açıklama: 2 polis görevden alındı

Giresun'da lise öğrencisi oldukları öne sürülen gençlerin deniz kıyısında uygunsuz şekilde yakalandığı görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Videonun ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Giresun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Giresun'daki bir sahilde liseli oldukları iddia edilen iki gencin uygunsuz görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin internete düşmesinin ardından Giresun Valiliği, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

"AÇIKLAMA YAPILMASI GEREĞİ DUYULMUŞTUR"

Valilik'ten yapılan açıklamada deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Giresun Valiliği, paylaşımında "13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır.

2 POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.