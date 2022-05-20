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Giresun Valiliği'nden sahilde uygunsuz şekilde görüntülenen gençlerle ilgili açıklama: 2 polis görevden alındı

Giresun'da lise öğrencisi oldukları öne sürülen gençlerin deniz kıyısında uygunsuz şekilde yakalandığı görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Videonun ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Giresun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Giresun Valiliği'nden sahilde uygunsuz şekilde görüntülenen gençlerle ilgili açıklama: 2 polis görevden alındı
Kamusaati
Kamusaati
20 Mayıs 2022 Cuma 20:39

Giresun'daki bir sahilde liseli oldukları iddia edilen iki gencin uygunsuz görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin internete düşmesinin ardından Giresun Valiliği, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Giresun Valiliği, paylaşımında "13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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